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Главные новости Пермского края
09:45  15 марта 2018 0

В Перми на выборы президента ждут рекордное число наблюдателей

Выборы 2016 Курган, кабинка для голосования, выборы 2016
Для начала голосования все готовоФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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На выборах президента России в Прикамье порядка девяти тысяч человек зарегистрировались в качестве наблюдателей. В регионе уже провели все необходимые подготовительные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Одним из приоритетных направлений подготовки к выборам стала масштабная кампания по информированию избирателей. Согласно докладу председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, под эти цели было задействовано 35% всех рекламных площадей региона. Кроме того, представители комиссии лично обошли уже три четверти домовладений, вручая приглашения на участки.

В половине участковых избирательных комиссий Перми будут установлены КОИБы, также будет активно использоваться видеонаблюдение. Безопасность более двух миллионов избирателей в Прикамье в день выборов обеспечат почти 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Им в помощь за счет бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов и 529 ручных металлодетекторов. Во всех помещениях для голосования будут дежурить сотрудники полиции. Для освещения хода голосования аккредитовалось более 200 сотрудников СМИ.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Виктор Жуков
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