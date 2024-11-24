24 ноября 2024

Спрос на геодезистов в Пермском крае вырос в 2,5 раза

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Средняя зарплата геодезиста составляет 96,3 тысяч рублей
Средняя зарплата геодезиста составляет 96,3 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае вырос спрос на геодезистов в добывающей промышленности региона. Об этом пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на аналитиков портала «Авито Работа».

«По итогам октября в добывающей промышленности региона спрос на геодезистов вырос на 151% по сравнению прошлым годом. Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать соискатели, составляет 96,3 тысяч рублей», — цитирует издание.

Кроме геодезистов, большой спрос наблюдается на монтажников. Количество вакансий для специалистов увеличилось на 30%.

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В Пермском крае вырос спрос на геодезистов в добывающей промышленности региона. Об этом пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на аналитиков портала «Авито Работа». «По итогам октября в добывающей промышленности региона спрос на геодезистов вырос на 151% по сравнению прошлым годом. Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать соискатели, составляет 96,3 тысяч рублей», — цитирует издание. Кроме геодезистов, большой спрос наблюдается на монтажников. Количество вакансий для специалистов увеличилось на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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