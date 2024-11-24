Спрос на геодезистов в Пермском крае вырос в 2,5 раза

Средняя зарплата геодезиста составляет 96,3 тысяч рублей
В Пермском крае вырос спрос на геодезистов в добывающей промышленности региона. Об этом пишет «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на аналитиков портала «Авито Работа».
«По итогам октября в добывающей промышленности региона спрос на геодезистов вырос на 151% по сравнению прошлым годом. Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать соискатели, составляет 96,3 тысяч рублей», — цитирует издание.
Кроме геодезистов, большой спрос наблюдается на монтажников. Количество вакансий для специалистов увеличилось на 30%.
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