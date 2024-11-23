23 ноября 2024

В Перми горело кафе на Крохалевке. Видео

МЧС: пожар произошел в здании, которое не эксплуатируется
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным МЧС, пострадавших нет (архивное фото)
По данным МЧС, пострадавших нет (архивное фото) Фото:

В соцсетях Перми распространяется видео с горящим одноэтажным зданием в микрорайоне Крохалева. Пользователи пишут, что горит кафе, расположенное по улице Куйбышева, 169. 

«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют тушение неэксплуатируемого здания по улице Куйбышева в Перми. Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Судя по данным 2ГИС, по указанному адресу находится бар «Каспийский» (на вывеске, впрочем, заведение называется столовой). В заведении подавали кальян, восточную кухню, алкогольные напитки, проводили ночные дискотеки.

https://vkvideo.ru/video-212929382_456261065

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В соцсетях Перми распространяется видео с горящим одноэтажным зданием в микрорайоне Крохалева. Пользователи пишут, что горит кафе, расположенное по улице Куйбышева, 169.  «Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют тушение неэксплуатируемого здания по улице Куйбышева в Перми. Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Судя по данным 2ГИС, по указанному адресу находится бар «Каспийский» (на вывеске, впрочем, заведение называется столовой). В заведении подавали кальян, восточную кухню, алкогольные напитки, проводили ночные дискотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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