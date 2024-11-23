В соцсетях Перми распространяется видео с горящим одноэтажным зданием в микрорайоне Крохалева. Пользователи пишут, что горит кафе, расположенное по улице Куйбышева, 169.
«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют тушение неэксплуатируемого здания по улице Куйбышева в Перми. Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Судя по данным 2ГИС, по указанному адресу находится бар «Каспийский» (на вывеске, впрочем, заведение называется столовой). В заведении подавали кальян, восточную кухню, алкогольные напитки, проводили ночные дискотеки.
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