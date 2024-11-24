Пермяки отсудили у застройщика 460 тысяч рублей за новую квартиру

Жители Перми купили квартиру в жилом комплексе «Березовая роща» у застройщика. В трехкомнатном помещении супруги обнаружили недостатки. В рамках рассмотрения гражданского дела судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.
«Жители Перми заключили с ООО „Специализированный застройщик“ договор участия в долевом строительстве. Экспертиза показала, что стоимость работ и материалов, необходимых для устранения недостатков, возникших вследствие некачественного выполнения застройщиком строительных работ, являются следствием нарушения требований проектной документации. Сумма устранения составляет 384 160 рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — сообщает Индустриальный районный суд города Перми в соцсети «ВКонтакте».
Суд встал на сторону пермяков и обязал застройщика оплатить расходы на устранение недостатков в размере 187 805 рублей в пользу каждого из истцов. Кроме того, суд определил ко взысканию компенсацию морального вреда в размере по 5 000 рублей в пользу каждого и судебные расходы в размере 75 123 рублей.
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