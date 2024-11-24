24 ноября 2024
23 ноября 2024

Пермяки отсудили у застройщика 460 тысяч рублей за новую квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма устранения дефектов квартиры составляет 384 160 рублей
Сумма устранения дефектов квартиры составляет 384 160 рублей Фото:

Жители Перми купили квартиру в жилом комплексе «Березовая роща» у застройщика. В трехкомнатном помещении супруги обнаружили недостатки. В рамках рассмотрения гражданского дела судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

«Жители Перми заключили с ООО „Специализированный застройщик“ договор участия в долевом строительстве. Экспертиза показала, что стоимость работ и материалов, необходимых для устранения недостатков, возникших вследствие некачественного выполнения застройщиком строительных работ, являются следствием нарушения требований проектной документации. Сумма устранения составляет 384 160 рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — сообщает Индустриальный районный суд города Перми в соцсети «ВКонтакте».

Суд встал на сторону пермяков и обязал застройщика оплатить расходы на устранение недостатков в размере 187 805 рублей в пользу каждого из истцов. Кроме того, суд определил ко взысканию компенсацию морального вреда в размере по 5 000 рублей в пользу каждого и судебные расходы в размере 75 123 рублей.

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Жители Перми купили квартиру в жилом комплексе «Березовая роща» у застройщика. В трехкомнатном помещении супруги обнаружили недостатки. В рамках рассмотрения гражданского дела судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. «Жители Перми заключили с ООО „Специализированный застройщик“ договор участия в долевом строительстве. Экспертиза показала, что стоимость работ и материалов, необходимых для устранения недостатков, возникших вследствие некачественного выполнения застройщиком строительных работ, являются следствием нарушения требований проектной документации. Сумма устранения составляет 384 160 рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — сообщает Индустриальный районный суд города Перми в соцсети «ВКонтакте». Суд встал на сторону пермяков и обязал застройщика оплатить расходы на устранение недостатков в размере 187 805 рублей в пользу каждого из истцов. Кроме того, суд определил ко взысканию компенсацию морального вреда в размере по 5 000 рублей в пользу каждого и судебные расходы в размере 75 123 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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