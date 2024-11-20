Пермская команда поборется за победу в финале «Битвы роботов»

Пермская команда поборется за победу в финальном этапе Международного чемпионата «Битва роботов», который пройдет в 23 ноября в ледовом дворце «Арена Мытищи» Московской области. Регион на турнире представит объединение студентов Пермского Политеха «Зверобой».
«Мы верим, что разработки наших инженеров при поддержке местных предприятий смогут достойно представить регион на международном чемпионате», — заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Пермский край стал единственным, кто в этом году провел первый региональный чемпионат «Битва роботов», и, по словам разработчиков, после регионального чемпионата удалось привлечь спонсоров и партнеров, которые помогли усовершенствовать робота. Всего на ринг выйдут 16 взрослых команд и 16 юношеских команд из России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая.
Ранее URA.RU уже писало, что пермские инженеры после замечаний губернатора создали нового боевого робота. Изменения затронули почти всю конструкцию устройства: робот получил новую раму, обновленное орудие и современную электронику.
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