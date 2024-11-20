В пермской деревне ликвидируют детский сад и увольняют педагогов

В деревне Конанова Кудымкарского муниципального округа Пермского края будет ликвидирован детский сад и уволены педагоги, работавшие в нем. Как стало известно URA.RU, соответствующее решение приняла администрация округа.
«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края постановляет: Ликвидировать филиал МБОУ „Ошибская средняя общеобразовательная школа“ „Детский сад д. Конанова“. Уведомить работников филиала о ликвидации филиала учреждения персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения», — говорится в постановлении, которое имеется в распоряжении редакции.
Чиновники указывают, что решение о ликвидации детсада принято «в целях повышения качества образовательного процесса, оптимизации расходования бюджетных средств». В 2023 году дошкольное образовательное учреждение в деревне Конанова посещали 12 детей, а с детьми работали два педагога. После увольнения им будет оказано содействие в трудоустройстве, отмечают в администрации Кудымкарского округа. После закрытия детсада процесс обучения детей продолжится в детском саду в селе Ошиб, которое расположено в 6,5 километрах от Конанова.
Ранее стало известно о реорганизации детсада № 387 в Перми. Власти присоединили его к детскому саду «Компас». А в ЗАТО Звездный здание закрывшегося дошкольного образовательного учреждения выставили на продажу за 10 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!