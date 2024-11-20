20 ноября 2024

В пермской деревне ликвидируют детский сад и увольняют педагогов

В деревне Кононова в Пермском крае закрывают детский сад и увольняют педагогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Детям в Конанова после закрытия детсада придется ездить в детский сад, расположенный с соседнем селе
Детям в Конанова после закрытия детсада придется ездить в детский сад, расположенный с соседнем селе Фото:

В деревне Конанова Кудымкарского муниципального округа Пермского края будет ликвидирован детский сад и уволены педагоги, работавшие в нем. Как стало известно URA.RU, соответствующее решение приняла администрация округа.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края постановляет: Ликвидировать филиал МБОУ „Ошибская средняя общеобразовательная школа“ „Детский сад д. Конанова“. Уведомить работников филиала о ликвидации филиала учреждения персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения», — говорится в постановлении, которое имеется в распоряжении редакции.

Чиновники указывают, что решение о ликвидации детсада принято «в целях повышения качества образовательного процесса, оптимизации расходования бюджетных средств». В 2023 году дошкольное образовательное учреждение в деревне Конанова посещали 12 детей, а с детьми работали два педагога. После увольнения им будет оказано содействие в трудоустройстве, отмечают в администрации Кудымкарского округа. После закрытия детсада процесс обучения детей продолжится в детском саду в селе Ошиб, которое расположено в 6,5 километрах от Конанова.

Ранее стало известно о реорганизации детсада № 387 в Перми. Власти присоединили его к детскому саду «Компас». А в ЗАТО Звездный здание закрывшегося дошкольного образовательного учреждения выставили на продажу за 10 млн рублей.

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В деревне Конанова Кудымкарского муниципального округа Пермского края будет ликвидирован детский сад и уволены педагоги, работавшие в нем. Как стало известно URA.RU, соответствующее решение приняла администрация округа. «Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края постановляет: Ликвидировать филиал МБОУ „Ошибская средняя общеобразовательная школа“ „Детский сад д. Конанова“. Уведомить работников филиала о ликвидации филиала учреждения персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения», — говорится в постановлении, которое имеется в распоряжении редакции. Чиновники указывают, что решение о ликвидации детсада принято «в целях повышения качества образовательного процесса, оптимизации расходования бюджетных средств». В 2023 году дошкольное образовательное учреждение в деревне Конанова посещали 12 детей, а с детьми работали два педагога. После увольнения им будет оказано содействие в трудоустройстве, отмечают в администрации Кудымкарского округа. После закрытия детсада процесс обучения детей продолжится в детском саду в селе Ошиб, которое расположено в 6,5 километрах от Конанова. Ранее стало известно о реорганизации детсада № 387 в Перми. Власти присоединили его к детскому саду «Компас». А в ЗАТО Звездный здание закрывшегося дошкольного образовательного учреждения выставили на продажу за 10 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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