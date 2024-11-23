23 ноября 2024

В Перми на показе сказки «Король и шут» для панков ждут детей от шести лет

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Детям можно присутствовать на концерте, но обязательно в сопровождении взрослых
Детям можно присутствовать на концерте, но обязательно в сопровождении взрослых Фото:

В феврале в Пермь привезут обновленную версию панк-сказки «Король и шут». На концерт будут пускать детей от шести лет, пояснили организаторы.

«Панк-сказка „Король и Шут“ в Перми. Грандиозное шоу за девять показов посмотрели более 70 000 зрителей. Возрастное ограничение: 16+. Посещение трибун для детей с 6 до 16 лет — только в сопровождении взрослых. Посещение танцпола — от 16 лет», — указано в анонсе мероприятия.

В начале года на сцене одного из городских клубов пермякам показывали панк-оперу «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа». Позже на сцене академического театра исполнили композиции Rammstein и «Короля и Шута».

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В феврале в Пермь привезут обновленную версию панк-сказки «Король и шут». На концерт будут пускать детей от шести лет, пояснили организаторы. «Панк-сказка „Король и Шут“ в Перми. Грандиозное шоу за девять показов посмотрели более 70 000 зрителей. Возрастное ограничение: 16+. Посещение трибун для детей с 6 до 16 лет — только в сопровождении взрослых. Посещение танцпола — от 16 лет», — указано в анонсе мероприятия. В начале года на сцене одного из городских клубов пермякам показывали панк-оперу «Кащей Бессмертный» группы «Сектор Газа». Позже на сцене академического театра исполнили композиции Rammstein и «Короля и Шута».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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