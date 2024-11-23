Около 60% пермяков предпочитают отели категории 4 и 5 звезд

Большинство пермяков ценит высокий уровень обслуживания и комфорт. Около 60% жителей краевой столицы выбирают отели категории четыре и пять звезд при бронировании. К таким выводам пришли аналитики Авито Рекламой и Авито Путешествиями.
В 2024 году пермяки чаще всего выбирали четырех- и пятизвездочные гостиницы, на которые пришлось по 30% всех гостей. Трехзвездочные отели выбрали 20% опрошенных, а бюджетные (без звезд) — менее 20%.
«Среди популярных вариантов размещения были санатории, пансионаты и дома отдыха — их выбрали 26%, еще 25% респондентов остановились в сетевых отелях. Молодежь (18-24 года — 23%, 25-34 года — 20%) чаще выбирает хостелы и мотели, в то время как старшие респонденты (от 45 лет) предпочитают санатории и дома отдыха, особенно в возрастной группе старше 65 лет (45%)», — цитирует Business Class данные опроса.
Что касается бюджета, 30% пермяков готовы тратить на проживание от 5 до 7 тыс рублей за сутки, 19% выделяют до 5 тыс рублей, а 27% — до 3 тыс рублей. Лишь 15% респондентов готовы платить до 10 тыс рублей за сутки.
При выборе гостиницы пермяки обращают внимание на три основных фактора: доступную цену (36%), удобства в номере (24%) и расположение (22%). При этом мужчины чаще акцентируют внимание на цене (39% против 32% у женщин), а женщины больше ценят расположение (19% против 16% у мужчин).
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