23 ноября 2024

За упаковку шариковых ручек пермякам заплатят 300 тысяч рублей

Пермяков зовут упаковывать шариковые ручки за зарплату почти в 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Для упаковки шариковых ручек ищут работников без опыта
Для упаковки шариковых ручек ищут работников без опыта Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу на складе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить до 284 тысячи рублей.

«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Несложная работа на теплом складе в Москве. Необходимы упаковщики. Нужно упаковывать шариковые ручки. За вахту в 60 рабочих смен вы получите до 284 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает выдать спецодежду и компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.

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Жителям Пермского края предлагают работу на складе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить до 284 тысячи рублей. «Для соискателей из Пермского края открыт набор. Несложная работа на теплом складе в Москве. Необходимы упаковщики. Нужно упаковывать шариковые ручки. За вахту в 60 рабочих смен вы получите до 284 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает выдать спецодежду и компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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