За упаковку шариковых ручек пермякам заплатят 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на складе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить до 284 тысячи рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Несложная работа на теплом складе в Москве. Необходимы упаковщики. Нужно упаковывать шариковые ручки. За вахту в 60 рабочих смен вы получите до 284 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает выдать спецодежду и компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.
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