В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

Огнеборцы быстро потушили пожар в частном доме
В Кудымкарском муниципальном округе 23 ноября загорелся дом. Жителя спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре на переулке Северном в деревне Киршина Кудымкарского муниципального округа поступило 23 ноября в 15:18. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходит горение дивана и пола в жилом доме. На пожаре обнаружен погибший (мужчина)», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пожар на площади в три квадратных метра локализован в 15:27 и спустя минуту ликвидирован. Обстоятельства и причина пожара устанавливается.
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