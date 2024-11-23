23 ноября 2024

В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

Огнеборцы оперативно потушили возгорание в частном доме в Кудымкарском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Огнеборцы быстро потушили пожар в частном доме
Огнеборцы быстро потушили пожар в частном доме Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе 23 ноября загорелся дом. Жителя спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.

«Сообщение о пожаре на переулке Северном в деревне Киршина Кудымкарского муниципального округа поступило 23 ноября в 15:18. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходит горение дивана и пола в жилом доме. На пожаре обнаружен погибший (мужчина)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожар на площади в три квадратных метра локализован в 15:27 и спустя минуту ликвидирован. Обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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В Кудымкарском муниципальном округе 23 ноября загорелся дом. Жителя спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края. «Сообщение о пожаре на переулке Северном в деревне Киршина Кудымкарского муниципального округа поступило 23 ноября в 15:18. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходит горение дивана и пола в жилом доме. На пожаре обнаружен погибший (мужчина)», — сказано в сообщении. Уточняется, что пожар на площади в три квадратных метра локализован в 15:27 и спустя минуту ликвидирован. Обстоятельства и причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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