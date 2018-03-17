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18 марта 2018
17 марта 2018
23:51  17 марта 2018 0

Порошенко призвал мировую общественность к бойкоту ЧМ-2018

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко желает бойкота ЧМ-2018Фото: пресс-служба президента Украины
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Президент Украины Петр Порошенко призвал страны бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Такое пожелание он озвучил во время интервью немецким журналистам.

«Я бы хотел, чтобы был всеобъемлющий бойкот чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели», — заявил Порошенко изданию Ikz-online.

На данный момент ни одна из стран не заявила о намерении бойкотировать мировое первенство. Ранее представители футбольных организаций Германии и Англии выступили против бойкота мундиаля. Аналогичную позицию высказал и глава ФИФА футбола Джанни Инфантино, хотя в британском парламенте уже озвучили идею перенести чемпионат из России в другую страну.

Исключением стали лишь представители королевской семьи и официальные лица Британии, которые решили не ехать на матчи в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сергей Демин
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