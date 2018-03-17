Порошенко призвал мировую общественность к бойкоту ЧМ-2018

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Такое пожелание он озвучил во время интервью немецким журналистам.
«Я бы хотел, чтобы был всеобъемлющий бойкот чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели», — заявил Порошенко изданию Ikz-online.
На данный момент ни одна из стран не заявила о намерении бойкотировать мировое первенство. Ранее представители футбольных организаций Германии и Англии выступили против бойкота мундиаля. Аналогичную позицию высказал и глава ФИФА футбола Джанни Инфантино, хотя в британском парламенте уже озвучили идею перенести чемпионат из России в другую страну.
Исключением стали лишь представители королевской семьи и официальные лица Британии, которые решили не ехать на матчи в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.