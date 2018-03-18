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18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
15 марта 2018
13:53  18 марта 2018 0

Югра претендует на лидерство в голосовании по выборам президента среди регионов УрФО

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Шадринск, урна для голосования, избирательный участок, избирательный бюллетень, голосование, избиратель, выборы2018
К полудню в регионе проголосовали свыше 360 тысяч избирателейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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ЦИК России опубликовал данные о явке избирателей на выборы президента России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Югра показывает средние показатели по явке в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 12.00 в Югре проголосовали 366 тысяч 396 избирателей, или 33,14%. Как отмечают эксперты, по показателям полуденной явки можно вычислить предварительную итоговую. Шесть лет назад конечная явка в Ханты-Мансийском автономном округе 64,06% избирателей. К 12.00 проголосовали 22,25% жителей области, что меньше конечной в 2,87 раза. Роскомнадзор запрещает СМИ давать прогнозы по явке, но мы уверены, что наши читатели в поисках информации и без нас смогут умножить эти данные.

Выборы президента РФ стартовали 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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