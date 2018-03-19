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19 марта 2018
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17:10  19 марта 2018 0

Сургутские энергетики отменяют усиленное дежурство

Сургутская ГРЭС-2 ПАО
Выборы прошли без аварийных отключенийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутские городские электрические сети» отчитались о безаварийной работе в день выборов. Неделю энергетики работали в усиленном режиме.

В период выборов президента России в городе не было зафиксировано ни одного случая отключения электроэнергии, отмечают в центральной диспетчерской службы «Сургутских городских электрических сетей»

Накануне выборов энергетики проверили 167 электроустановок, которые обеспечивали электроснабжение всех избирательных участков Сургута. Кроме того, с 12 марта на предприятии был введен особый режим работы. Для устранения внештатных ситуаций и обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения были организованы дежурства трех оперативно-выездных бригад, оснащенных необходимой техникой. С избирательными участками была налажена четкая схема оповещения и вызова ответственных специалистов и ремонтных бригад.

С 20 марта все подразделения «Сургутских городских электрических сетей» переходят на штатный режим работы.

Игорь Чукреев
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