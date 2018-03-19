Сургутские энергетики отменяют усиленное дежурство

«Сургутские городские электрические сети» отчитались о безаварийной работе в день выборов. Неделю энергетики работали в усиленном режиме.
В период выборов президента России в городе не было зафиксировано ни одного случая отключения электроэнергии, отмечают в центральной диспетчерской службы «Сургутских городских электрических сетей»
Накануне выборов энергетики проверили 167 электроустановок, которые обеспечивали электроснабжение всех избирательных участков Сургута. Кроме того, с 12 марта на предприятии был введен особый режим работы. Для устранения внештатных ситуаций и обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения были организованы дежурства трех оперативно-выездных бригад, оснащенных необходимой техникой. С избирательными участками была налажена четкая схема оповещения и вызова ответственных специалистов и ремонтных бригад.
С 20 марта все подразделения «Сургутских городских электрических сетей» переходят на штатный режим работы.