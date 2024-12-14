14 декабря 2024
13 декабря 2024

В ХМАО дебоширу, устроившему на улице стрельбу из ружья, грозит уголовный срок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был заключен под стражу сотрудниками полиции
Мужчина был заключен под стражу сотрудниками полиции Фото:

В Ханты-Мансийске правоохранители задержали пьяного мужчину, который поздно вечером 14 декабря стрелял из ружья в воздух на улицах города. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU заявили, что против нарушителя возбуждено уголовное дело.

«Предварительно установлено, что гражданин 1992 года рождения находясь в алкогольном опьянении на парковке возле жилого дома по улице Строителей из хулиганских побуждений произвел 2 выстрела в воздух из ружья. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ и заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, дебошир не унимался и на требования опустить оружие не реагировал. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщение о разгуливающем пьяном мужчине в Ханты-Мансийске появилось в соцсетях. Его пыталась успокоить проходящая мимо женщина, но хулиган продолжал стрелять в воздух.

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В Ханты-Мансийске правоохранители задержали пьяного мужчину, который поздно вечером 14 декабря стрелял из ружья в воздух на улицах города. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU заявили, что против нарушителя возбуждено уголовное дело. «Предварительно установлено, что гражданин 1992 года рождения находясь в алкогольном опьянении на парковке возле жилого дома по улице Строителей из хулиганских побуждений произвел 2 выстрела в воздух из ружья. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ и заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, дебошир не унимался и на требования опустить оружие не реагировал. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Сообщение о разгуливающем пьяном мужчине в Ханты-Мансийске появилось в соцсетях. Его пыталась успокоить проходящая мимо женщина, но хулиган продолжал стрелять в воздух.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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