В ХМАО дебоширу, устроившему на улице стрельбу из ружья, грозит уголовный срок

В Ханты-Мансийске правоохранители задержали пьяного мужчину, который поздно вечером 14 декабря стрелял из ружья в воздух на улицах города. В окружном Управлении МВД корреспонденту URA.RU заявили, что против нарушителя возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что гражданин 1992 года рождения находясь в алкогольном опьянении на парковке возле жилого дома по улице Строителей из хулиганских побуждений произвел 2 выстрела в воздух из ружья. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ и заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, дебошир не унимался и на требования опустить оружие не реагировал. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Сообщение о разгуливающем пьяном мужчине в Ханты-Мансийске появилось в соцсетях. Его пыталась успокоить проходящая мимо женщина, но хулиган продолжал стрелять в воздух.
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