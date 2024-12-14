14 декабря 2024
13 декабря 2024

Анна Семенович зажгла на корпоративе у нефтяников в ХМАО. Видео

Экс-солистка «Блестящих» Семенович спела на корпоративе у нефтяников в Когалыме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тайные поклонники отправили Семенович пиццу после концерта в Когалыме
Тайные поклонники отправили Семенович пиццу после концерта в Когалыме Фото:

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» выступила с концертом на корпоративе у нефтяников в Когалыме. Видео с вечеринки певица опубликовала в соцсети.

«Майкл Джексон приехал на корпорат. Мы его вызвали. Ну, нефть, газ, Когалым, что тут говорить!», — пошутила Семенович во время фотосессии с гостями корпоратива, среди которых был мужчина, переодетый в поп-короля.

После мероприятия певица извалялась в снегу и поужинала пиццей и роллами, которые ей доставили от анонимных фанатов. «Какие у нас хорошие поклонники в Когалыме, кормят нас. Спасибо вам большое, добрые люди», — поделилась Семенович в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Поблагодарив Когалым за теплый прием, певица отправилась домой в Москву. Ей пришлось добираться до Сургута, чтобы вылететь в столицу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-солистка поп-группы «Блестящие» выступила с концертом на корпоративе у нефтяников в Когалыме. Видео с вечеринки певица опубликовала в соцсети. «Майкл Джексон приехал на корпорат. Мы его вызвали. Ну, нефть, газ, Когалым, что тут говорить!», — пошутила Семенович во время фотосессии с гостями корпоратива, среди которых был мужчина, переодетый в поп-короля. После мероприятия певица извалялась в снегу и поужинала пиццей и роллами, которые ей доставили от анонимных фанатов. «Какие у нас хорошие поклонники в Когалыме, кормят нас. Спасибо вам большое, добрые люди», — поделилась Семенович в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Поблагодарив Когалым за теплый прием, певица отправилась домой в Москву. Ей пришлось добираться до Сургута, чтобы вылететь в столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...