Экс-солистка поп-группы «Блестящие» выступила с концертом на корпоративе у нефтяников в Когалыме. Видео с вечеринки певица опубликовала в соцсети.
«Майкл Джексон приехал на корпорат. Мы его вызвали. Ну, нефть, газ, Когалым, что тут говорить!», — пошутила Семенович во время фотосессии с гостями корпоратива, среди которых был мужчина, переодетый в поп-короля.
После мероприятия певица извалялась в снегу и поужинала пиццей и роллами, которые ей доставили от анонимных фанатов. «Какие у нас хорошие поклонники в Когалыме, кормят нас. Спасибо вам большое, добрые люди», — поделилась Семенович в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Поблагодарив Когалым за теплый прием, певица отправилась домой в Москву. Ей пришлось добираться до Сургута, чтобы вылететь в столицу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!