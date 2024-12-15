15 декабря 2024
14 декабря 2024

В ХМАО техника «Северавтодора» тонет на зимниках из-за незамерзших болот. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины «Севератодора» тонут в болотах ХМАО при строительстве зимника
Машины «Севератодора» тонут в болотах ХМАО при строительстве зимника Фото:

Вездеходы «Северавтодора» застревают и тонут в болотах при строительстве автозимников. Компания строит зимние дороги в ХМАО. Причиной трудностей с техникой становятся незамерзшие из-за теплой погоды болота, сообщили в компании.

«На автозимнике Угут — Малоюганский болота „живые“, не промерзают. Техника тонет», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале.

Дорожные службы сейчас занимаются проминкой проезжей части, чтобы обеспечить безопасность и проходимость зимней трассы. По предварительным планам, зимники должны быть готовы к 25 декабря.

Агентство URA.RU направило запрос в «Северавтодор» для уточнения сроков введения зимних дорог в эксплуатацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что на зимней дороге вблизи села Саранпауль Березовского района ХМАО под лед провалился вездеход, который был задействован в строительстве трассы. Местные жители беспокоятся, что дорога не будет готова до Нового года.

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Вездеходы «Северавтодора» застревают и тонут в болотах при строительстве автозимников. Компания строит зимние дороги в ХМАО. Причиной трудностей с техникой становятся незамерзшие из-за теплой погоды болота, сообщили в компании. «На автозимнике Угут — Малоюганский болота „живые“, не промерзают. Техника тонет», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале. Дорожные службы сейчас занимаются проминкой проезжей части, чтобы обеспечить безопасность и проходимость зимней трассы. По предварительным планам, зимники должны быть готовы к 25 декабря. Агентство URA.RU направило запрос в «Северавтодор» для уточнения сроков введения зимних дорог в эксплуатацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что на зимней дороге вблизи села Саранпауль Березовского района ХМАО под лед провалился вездеход, который был задействован в строительстве трассы. Местные жители беспокоятся, что дорога не будет готова до Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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