Вездеходы «Северавтодора» застревают и тонут в болотах при строительстве автозимников. Компания строит зимние дороги в ХМАО. Причиной трудностей с техникой становятся незамерзшие из-за теплой погоды болота, сообщили в компании.
«На автозимнике Угут — Малоюганский болота „живые“, не промерзают. Техника тонет», — сообщил «Северавтодор» в своем telegram-канале.
Дорожные службы сейчас занимаются проминкой проезжей части, чтобы обеспечить безопасность и проходимость зимней трассы. По предварительным планам, зимники должны быть готовы к 25 декабря.
Агентство URA.RU направило запрос в «Северавтодор» для уточнения сроков введения зимних дорог в эксплуатацию. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что на зимней дороге вблизи села Саранпауль Березовского района ХМАО под лед провалился вездеход, который был задействован в строительстве трассы. Местные жители беспокоятся, что дорога не будет готова до Нового года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!