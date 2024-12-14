14 декабря 2024
13 декабря 2024

Пять новых спортивных площадок появились в Макеевке благодаря ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные площадки расположились вблизи школ
Спортивные площадки расположились вблизи школ Фото:

В Макеевке (ДНР) силами ХМАО обустроено пять новых спортивных площадок. Они расположены вблизи школ, сообщили в правительстве округа. 

«Югра обустроила в Макеевке пять спортивных площадок. Новые места для тренировок появились возле школ. Однако заниматься на них смогут все желающие», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально». 

На площадках появилось сертифицированное спортивное оборудование и освещение на солнечных батареях. В теплое время года школы будут пользоваться ими ежедневно. 

Ранее URA.RU cообщало, что полпред Артем Жога поблагодарил ХМАО за помощь Макеевке. Он побывал в сквере, школе №50, Дворце детского творчества имени Джарты, которые восстановила Югра.

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В Макеевке (ДНР) силами ХМАО обустроено пять новых спортивных площадок. Они расположены вблизи школ, сообщили в правительстве округа.  «Югра обустроила в Макеевке пять спортивных площадок. Новые места для тренировок появились возле школ. Однако заниматься на них смогут все желающие», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».  На площадках появилось сертифицированное спортивное оборудование и освещение на солнечных батареях. В теплое время года школы будут пользоваться ими ежедневно.  Ранее URA.RU cообщало, что полпред Артем Жога поблагодарил ХМАО за помощь Макеевке. Он побывал в сквере, школе №50, Дворце детского творчества имени Джарты, которые восстановила Югра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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