Пять новых спортивных площадок появились в Макеевке благодаря ХМАО

В Макеевке (ДНР) силами ХМАО обустроено пять новых спортивных площадок. Они расположены вблизи школ, сообщили в правительстве округа.
«Югра обустроила в Макеевке пять спортивных площадок. Новые места для тренировок появились возле школ. Однако заниматься на них смогут все желающие», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».
На площадках появилось сертифицированное спортивное оборудование и освещение на солнечных батареях. В теплое время года школы будут пользоваться ими ежедневно.
Ранее URA.RU cообщало, что полпред Артем Жога поблагодарил ХМАО за помощь Макеевке. Он побывал в сквере, школе №50, Дворце детского творчества имени Джарты, которые восстановила Югра.
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