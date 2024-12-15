15 декабря 2024
14 декабря 2024

У школьников ХМАО отменили занятия для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили в поселениях Березовского района
Занятия отменили в поселениях Березовского района Фото:

В поселениях Сосьва и Кимкьясуй Березовского района отменили занятия в школах для второй смены в понедельник 16 декабря. В учебные учреждения не пойдут ребята с первого по восьмые классы.

«Актировка с первого по восьмые классы для второй смены в поселениях Сосьва и Кимкьясуй 16 декабря», — следует из информации портала Госуслуги Югры. Температура воздуха в населенных пунктах упала до -32.

Ранее URA.RU рассказывало, что у школьников первой смены в этих же поселениях тоже отменили занятия из-за мороза. Тогда учится не пошли ребята с первого по четвертые  классы.

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В поселениях Сосьва и Кимкьясуй Березовского района отменили занятия в школах для второй смены в понедельник 16 декабря. В учебные учреждения не пойдут ребята с первого по восьмые классы. «Актировка с первого по восьмые классы для второй смены в поселениях Сосьва и Кимкьясуй 16 декабря», — следует из информации портала Госуслуги Югры. Температура воздуха в населенных пунктах упала до -32. Ранее URA.RU рассказывало, что у школьников первой смены в этих же поселениях тоже отменили занятия из-за мороза. Тогда учится не пошли ребята с первого по четвертые  классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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