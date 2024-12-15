У школьников ХМАО отменили занятия для второй смены

Занятия отменили в поселениях Березовского района
В поселениях Сосьва и Кимкьясуй Березовского района отменили занятия в школах для второй смены в понедельник 16 декабря. В учебные учреждения не пойдут ребята с первого по восьмые классы.
«Актировка с первого по восьмые классы для второй смены в поселениях Сосьва и Кимкьясуй 16 декабря», — следует из информации портала Госуслуги Югры. Температура воздуха в населенных пунктах упала до -32.
Ранее URA.RU рассказывало, что у школьников первой смены в этих же поселениях тоже отменили занятия из-за мороза. Тогда учится не пошли ребята с первого по четвертые классы.
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