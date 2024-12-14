У самолета Utair, летевшего в ХМАО, во время рейса закончилось топливо

Борт авиакомпании Utair, летевший из Омска в Нижневартовск (ХМАО), вынужден был экстренно сесть в Ханты-Мансийске. По данным telegram-канала Aviaincident, во время полета сработал сигнал о малом остатке топлива.
«Экипаж воздушного судна подал сигнал — малый остаток топлива. Принял решение следовать на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Авиакомпания „Ютейр“, рейс Омск — Нижневартовск», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 13 декабря. Посадка на запасном аэродроме прошла успешно.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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