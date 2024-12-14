14 декабря 2024
13 декабря 2024

У самолета Utair, летевшего в ХМАО, во время рейса закончилось топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет приземлился на запасной аэродром в Ханты-Мансийске
Самолет приземлился на запасной аэродром в Ханты-Мансийске Фото:

Борт авиакомпании Utair, летевший из Омска в Нижневартовск (ХМАО), вынужден был экстренно сесть в Ханты-Мансийске. По данным telegram-канала Aviaincident, во время полета сработал сигнал о малом остатке топлива.

«Экипаж воздушного судна подал сигнал — малый остаток топлива. Принял решение следовать на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Авиакомпания „Ютейр“, рейс Омск — Нижневартовск», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 декабря. Посадка на запасном аэродроме прошла успешно.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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Борт авиакомпании Utair, летевший из Омска в Нижневартовск (ХМАО), вынужден был экстренно сесть в Ханты-Мансийске. По данным telegram-канала Aviaincident, во время полета сработал сигнал о малом остатке топлива. «Экипаж воздушного судна подал сигнал — малый остаток топлива. Принял решение следовать на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Авиакомпания „Ютейр“, рейс Омск — Нижневартовск», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 13 декабря. Посадка на запасном аэродроме прошла успешно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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