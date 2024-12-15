15 декабря 2024
14 декабря 2024

На трассе ХМАО иномарка с младенцем влетела в снегоуборщик

Автомобиль с младенцем врезался в снегоуборщик на трассе Сургут-Когалым
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на трассе Сургут-Когалым
Авария произошла на трассе Сургут-Когалым Фото:

На трассе Сургут-Когалым Volkswagen врезался в снегоуборочную технику. В ДТП пострадали женщина-водитель и двое пассажиров, возраст одного из которых менее года.

«36-летняя женщина, управляя Volkswagen, по предварительным данным, потеряла контроль над автомобилем, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с транспортным средством Isuzu, под управлением 46-летнего водителя», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Авария случилась на 104 километре автодороги в Сургутском районе.

В аварии пострадала сама водитель и двое пассажиров, одному из которых 11 месяцев. Они получили травмы.

Пассажиры и водитель получили травмы
Пассажиры и водитель получили травмы
Фото:

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На трассе Сургут-Когалым Volkswagen врезался в снегоуборочную технику. В ДТП пострадали женщина-водитель и двое пассажиров, возраст одного из которых менее года. «36-летняя женщина, управляя Volkswagen, по предварительным данным, потеряла контроль над автомобилем, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с транспортным средством Isuzu, под управлением 46-летнего водителя», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Авария случилась на 104 километре автодороги в Сургутском районе. В аварии пострадала сама водитель и двое пассажиров, одному из которых 11 месяцев. Они получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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