На трассе ХМАО иномарка с младенцем влетела в снегоуборщик

На трассе Сургут-Когалым Volkswagen врезался в снегоуборочную технику. В ДТП пострадали женщина-водитель и двое пассажиров, возраст одного из которых менее года.
«36-летняя женщина, управляя Volkswagen, по предварительным данным, потеряла контроль над автомобилем, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с транспортным средством Isuzu, под управлением 46-летнего водителя», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Авария случилась на 104 километре автодороги в Сургутском районе.
В аварии пострадала сама водитель и двое пассажиров, одному из которых 11 месяцев. Они получили травмы.
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