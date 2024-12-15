15 декабря 2024

Кухарук перенес дату обращения к жителям ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание губернатора Югры перенесли на 24 декабря
Ежегодное послание губернатора Югры перенесли на 24 декабря Фото:

Губернатор Руслан Кухарук перенес свое ежегодное послание к жителям ХМАО на 24 декабря. Глава региона принял такое решения из-за «прямой линии» президента Владимира Путина, которая тоже запланирована на 19 декабря.

«В этой связи вместе с депутатами приняли решение перенести заседание думы Югры, где должно быть представлено послание губернатора (ранее оно было запланировано на 19 декабря). Новые дата и время послания о положении дел и перспективах развития автономного округа: 24 декабря 2024 года, 10:00», — написал в своем telegram-канале Кухарук.

Во время «прямой линии» и большой пресс-конференции Путин подведет итоги года и ответит на вопросы жителей страны и журналистов. «Принято мудрое решение, Кухарук четко обозначил позицию. Глава и команда правительства должны быть на местах во время прямой линии президента», — отмечает инсайдер.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Кухарук начал подготовку к своему первому посланию югорчанам. Ее анносировали на 19 декабря.

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Губернатор Руслан Кухарук перенес свое ежегодное послание к жителям ХМАО на 24 декабря. Глава региона принял такое решения из-за «прямой линии» президента Владимира Путина, которая тоже запланирована на 19 декабря. «В этой связи вместе с депутатами приняли решение перенести заседание думы Югры, где должно быть представлено послание губернатора (ранее оно было запланировано на 19 декабря). Новые дата и время послания о положении дел и перспективах развития автономного округа: 24 декабря 2024 года, 10:00», — написал в своем telegram-канале Кухарук. Во время «прямой линии» и большой пресс-конференции Путин подведет итоги года и ответит на вопросы жителей страны и журналистов. «Принято мудрое решение, Кухарук четко обозначил позицию. Глава и команда правительства должны быть на местах во время прямой линии президента», — отмечает инсайдер. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Кухарук начал подготовку к своему первому посланию югорчанам. Ее анносировали на 19 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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