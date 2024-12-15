Кухарук перенес дату обращения к жителям ХМАО

Губернатор Руслан Кухарук перенес свое ежегодное послание к жителям ХМАО на 24 декабря. Глава региона принял такое решения из-за «прямой линии» президента Владимира Путина, которая тоже запланирована на 19 декабря.
«В этой связи вместе с депутатами приняли решение перенести заседание думы Югры, где должно быть представлено послание губернатора (ранее оно было запланировано на 19 декабря). Новые дата и время послания о положении дел и перспективах развития автономного округа: 24 декабря 2024 года, 10:00», — написал в своем telegram-канале Кухарук.
Во время «прямой линии» и большой пресс-конференции Путин подведет итоги года и ответит на вопросы жителей страны и журналистов. «Принято мудрое решение, Кухарук четко обозначил позицию. Глава и команда правительства должны быть на местах во время прямой линии президента», — отмечает инсайдер.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Кухарук начал подготовку к своему первому посланию югорчанам. Ее анносировали на 19 декабря.
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