Организатора сети нелегальных игорных домов в ХМАО экстрадировали из Египта

Одного из организаторов преступной группы, создавшей в ХМАО сеть незаконных игорных домов экстрадировали из Египта. Там он скрывался от следствия, сообщили в СКР по ХМАО.
«Обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр экстрадирован из Египта. Один из организаторов преступный схемы, Мамаев К .С ., скрылся от органов следствия, покинув территорию Российской Федерации», — рассказали в telegram-канале следственного комитета.
Мужчина был одним из организаторов преступной группы, которая создала в ХМАО сеть нелегальных игорных заведений. Они работали с декабря 2020 по октябрь 2021 года в ХМАО и ЯНАО. К уголовной ответственности уже привлечены 14 участников группы.
Сейчас Мамаев К .С . доставлен в Москву. Оттуда он будет этапирован в ХМАО для проведения следственных действий по уголовному делу.
Ранее URA.RU сообщало в ХМАО силовики накрыли нелегальный игорный клуб. Силовики изъяли пять системных блоков, роутеры, sim-карты, тетради с бухгалтерией и более 400 тысяч рублей.
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