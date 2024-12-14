14 декабря 2024
13 декабря 2024

Организатора сети нелегальных игорных домов в ХМАО экстрадировали из Египта

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался скрыться от следствия в Египте
Мужчина пытался скрыться от следствия в Египте Фото:

Одного из организаторов преступной группы, создавшей в ХМАО сеть незаконных игорных домов экстрадировали из Египта. Там он скрывался от следствия, сообщили в СКР по ХМАО. 

«Обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр экстрадирован из Египта. Один из организаторов преступный схемы, Мамаев К .С ., скрылся от органов следствия, покинув территорию Российской Федерации», — рассказали в telegram-канале следственного комитета. 

Мужчина был одним из организаторов преступной группы, которая создала в ХМАО сеть нелегальных игорных заведений. Они работали с декабря 2020 по октябрь 2021 года в ХМАО и ЯНАО. К уголовной ответственности уже привлечены 14 участников группы. 

Сейчас Мамаев К .С . доставлен в Москву. Оттуда он будет этапирован в ХМАО для проведения следственных действий по уголовному делу.

Ранее URA.RU сообщало в ХМАО силовики накрыли нелегальный игорный клуб. Силовики изъяли пять системных блоков, роутеры, sim-карты, тетради с бухгалтерией и более 400 тысяч рублей.

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Одного из организаторов преступной группы, создавшей в ХМАО сеть незаконных игорных домов экстрадировали из Египта. Там он скрывался от следствия, сообщили в СКР по ХМАО.  «Обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр экстрадирован из Египта. Один из организаторов преступный схемы, Мамаев К .С ., скрылся от органов следствия, покинув территорию Российской Федерации», — рассказали в telegram-канале следственного комитета.  Мужчина был одним из организаторов преступной группы, которая создала в ХМАО сеть нелегальных игорных заведений. Они работали с декабря 2020 по октябрь 2021 года в ХМАО и ЯНАО. К уголовной ответственности уже привлечены 14 участников группы.  Сейчас Мамаев К .С . доставлен в Москву. Оттуда он будет этапирован в ХМАО для проведения следственных действий по уголовному делу. Ранее URA.RU сообщало в ХМАО силовики накрыли нелегальный игорный клуб. Силовики изъяли пять системных блоков, роутеры, sim-карты, тетради с бухгалтерией и более 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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