В ХМАО директор социального центра украла более 840 тысяч рублей из бюджета округа

В Нефтеюганске (ХМАО) директор Центра комплексного социального обслуживания «Анастасия» обвиняется в присвоении более 840 тысяч рублей, полученных из окружного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Обвиняемая, занимая указанную должность, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде субсидии предоставляла в Управление социальной защиты населения документы с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями об оказании социальных услуг», — сообщает ведомство. Обвиняемая присвоила более 840 тысяч рублей, которые были выделены центру для оказания социальны услуг.
Уголовное дело направлено в суд, обвиняемой грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере». На ее имущество наложен арест.
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