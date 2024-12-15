15 декабря 2024
14 декабря 2024

В ХМАО директор социального центра украла более 840 тысяч рублей из бюджета округа

В ХМАО директор социального центра пойдет под суд за кражу бюджетных денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила в суд уголовное дело
Прокуратура направила в суд уголовное дело Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) директор Центра комплексного социального обслуживания «Анастасия» обвиняется в присвоении более 840 тысяч рублей, полученных из окружного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Обвиняемая, занимая указанную должность, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде субсидии предоставляла в Управление социальной защиты населения документы с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями об оказании социальных услуг», — сообщает ведомство. Обвиняемая присвоила более 840 тысяч рублей, которые были выделены центру для оказания социальны услуг.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемой грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере». На ее имущество наложен арест.

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В Нефтеюганске (ХМАО) директор Центра комплексного социального обслуживания «Анастасия» обвиняется в присвоении более 840 тысяч рублей, полученных из окружного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Обвиняемая, занимая указанную должность, с целью хищения бюджетных денежных средств в виде субсидии предоставляла в Управление социальной защиты населения документы с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями об оказании социальных услуг», — сообщает ведомство. Обвиняемая присвоила более 840 тысяч рублей, которые были выделены центру для оказания социальны услуг. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемой грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере». На ее имущество наложен арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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