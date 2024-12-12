Депутату-взяточнику из ХМАО, ушедшему на СВО вместо колонии, смягчили приговор. Инсайд

Депутат Арсаев из Мегиона, осужденный на 6 лет колонии, сменил срок на условный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший депутат думы Мегиона Лечи Арсаев, осужденный за коррупцию, ушел на СВО и заработал смягчение приговора
Бывший депутат думы Мегиона Лечи Арсаев, осужденный за коррупцию, ушел на СВО и заработал смягчение приговора Фото:

Бывшему депутату городской думы Мегиона Лечи Арсаеву, получившему шесть лет колонии общего режима за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора ХМАО Елене Куцуровой и решившему искупить вину кровью на СВО, смягчили наказание. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что Арсаеву заменили реальный срок условным.

«Арсаеву заменили реальный срок условным. Возможно, мы скоро увидим его в Мегионе», — отметил инсайдер.

Другой источник агентства сообщил, что также слышал о смягчении наказания Арсаеву. «Говорят, что он был ранен и даже представлен к наградам. Как минимум два раза был в госпитале. Но снова ушел на передовую с „Ахматом“», — отметил собеседник.

Изменение приговора Арсаеву подтвердил также источник в силовых структурах. Но официальной информации пока нет. На сайте окружного суда ХМАО опубликован приговор, согласно которому экс-депутату дали 6 лет колонии. Получить комментарий Арсаева не удалось — номер, который раньше ему принадлежал, сменил владельца.

Ранее URA.RU писало, что осужденный за взятку в размере двух миллионов рублей экс-депутат думы Мегиона Лечи Арсаев ушел на СВО. Он опубликовал селфи из учебного центра в то время, когда должен был быть этапирован в колонию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему депутату городской думы Мегиона Лечи Арсаеву, получившему шесть лет колонии общего режима за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора ХМАО Елене Куцуровой и решившему искупить вину кровью на СВО, смягчили наказание. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что Арсаеву заменили реальный срок условным. «Арсаеву заменили реальный срок условным. Возможно, мы скоро увидим его в Мегионе», — отметил инсайдер. Другой источник агентства сообщил, что также слышал о смягчении наказания Арсаеву. «Говорят, что он был ранен и даже представлен к наградам. Как минимум два раза был в госпитале. Но снова ушел на передовую с „Ахматом“», — отметил собеседник. Изменение приговора Арсаеву подтвердил также источник в силовых структурах. Но официальной информации пока нет. На сайте окружного суда ХМАО опубликован приговор, согласно которому экс-депутату дали 6 лет колонии. Получить комментарий Арсаева не удалось — номер, который раньше ему принадлежал, сменил владельца. Ранее URA.RU писало, что осужденный за взятку в размере двух миллионов рублей экс-депутат думы Мегиона Лечи Арсаев ушел на СВО. Он опубликовал селфи из учебного центра в то время, когда должен был быть этапирован в колонию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...