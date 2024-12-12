Бывшему депутату городской думы Мегиона Лечи Арсаеву, получившему шесть лет колонии общего режима за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора ХМАО Елене Куцуровой и решившему искупить вину кровью на СВО, смягчили наказание. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что Арсаеву заменили реальный срок условным.
«Арсаеву заменили реальный срок условным. Возможно, мы скоро увидим его в Мегионе», — отметил инсайдер.
Другой источник агентства сообщил, что также слышал о смягчении наказания Арсаеву. «Говорят, что он был ранен и даже представлен к наградам. Как минимум два раза был в госпитале. Но снова ушел на передовую с „Ахматом“», — отметил собеседник.
Изменение приговора Арсаеву подтвердил также источник в силовых структурах. Но официальной информации пока нет. На сайте окружного суда ХМАО опубликован приговор, согласно которому экс-депутату дали 6 лет колонии. Получить комментарий Арсаева не удалось — номер, который раньше ему принадлежал, сменил владельца.
Ранее URA.RU писало, что осужденный за взятку в размере двух миллионов рублей экс-депутат думы Мегиона Лечи Арсаев ушел на СВО. Он опубликовал селфи из учебного центра в то время, когда должен был быть этапирован в колонию.
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