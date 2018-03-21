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21 марта 2018
Главные новости Москвы
19:32  21 марта 2018 0

В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Лаврова

Всероссийский конкурс управленцев
Слухи об уходе Лаврова со своего поста опроверглиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров планирует уйти с должности. Он назвал информацию спекуляцией и призвал всех поздравить министра с днем рождения, сообщает Nation News.

Ранее стало известно о возможном уходе Лаврова с поста главы МИД. Как писало «URA.RU», источники СМИ причиной отставки назвали усталость министра, а также указали тех, кто ориентировочно может заменить Лаврова на его посту.

Сегодня, 21 марта, Сергей Лавров празднует свой 68-й день рождения. Первыми его поздравили японцы в Токио на совместный переговорах. По случаю праздника глава МИД Японии вручил своему российскому коллеге торт в виде футбольного мяча, передавал телеканал 360. В свою очередь, министр тоже преподнес японцам подарок — настоящий футбольный мяч.

Ксения Томашова
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