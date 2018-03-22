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22 марта 2018
10:45  22 марта 2018 0

Автобус с туристами перевернулся в Таиланде. Погибли 18 человек. ВИДЕО

В автобусе находились 50 человекФото: js100radio, Twitter

В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет. Десятки пассажиров погибли и пострадали, сообщает издание Вangkok Post.

Страшное ДТП случилось 22 марта в 7:30 по местному времени в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Двухэтажный туристический автобус столкнулся с грузовиком и опрокинулся. В момент аварии в пассажирском транспорте находились 50 человек, причины столкновения уточняются. Возможно, в автобусе отказали тормоза, пишет издание со ссылкой на полицию.

Отметим, это не первый случай подобных аварий в Таиланде. 16 марта автобус, перевозивший 36 туристов из России с острова Пхукет в аэропорт провинции Краби, съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы получили трое россиян. Водитель автобуса пояснил, что его подрезал мотоциклист, как пишут argumenti.ru. Авария с туристами произошла и 25 февраля 2018 года. Автобус с россиянами ехал по горной дороге в Пхукете. По данным Ростуризма пострадавших не было, отмечает RNS.

Наталья Михалева
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