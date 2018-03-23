Ямальские школьники вступили в должности руководителей крупного банка

Старшеклассники Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа 15 марта приобщались к банковской сфере. Подростки побывали на экскурсии в банке и приняли участие в деловой игре, посвященной решению различных финансовых ситуаций.
Мероприятие устроило ПАО «Запсибкомбанк», оно прошло в дополнительном офисе № 69 «Ново-Уренгойский». Ученики «запсибкомбанк-класса» в процессе игры учились формулировать принципы и ценности, важные для взаимодействия между коллегами, друзьями, родными и близкими. У всех участников была возможность проявить деловые качества, попробовав себя в роли гендиректоров, руководителей, рядовых сотрудников, экспертов. Школьников учили справляться с финансовыми задачами, грамотно распоряжаться кредитными и депозитными средствами.
Помимо прочего, специалисты банка обсудили с учениками, как можно сберечь заработанные деньги и почему необходимо вовремя платить по счетам. По результатам соревнования выявили лучшую команду, которая получила памятный сувенир от «Запсибкомбанка». «Полученные в ходе проведения мероприятия навыки обязательно принесут ребятам пользу в перспективе и будут стимулировать их стремление достигать поставленных целей», — отметил директор дополнительного офиса № 69 «Ново-Уренгойский» Жанна Маевская.