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23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
13:33  23 марта 2018 0

Ямальские школьники вступили в должности руководителей крупного банка

Фэшн-лекция в универмаге Большой New Market. Екатеринбург, ручка, лекция, блокнот
Старшеклассники приняли участие в деловой игреФото: Анна Майорова © URA.RU

Старшеклассники Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа 15 марта приобщались к банковской сфере. Подростки побывали на экскурсии в банке и приняли участие в деловой игре, посвященной решению различных финансовых ситуаций.

Мероприятие устроило ПАО «Запсибкомбанк», оно прошло в дополнительном офисе № 69 «Ново-Уренгойский». Ученики «запсибкомбанк-класса» в процессе игры учились формулировать принципы и ценности, важные для взаимодействия между коллегами, друзьями, родными и близкими. У всех участников была возможность проявить деловые качества, попробовав себя в роли гендиректоров, руководителей, рядовых сотрудников, экспертов. Школьников учили справляться с финансовыми задачами, грамотно распоряжаться кредитными и депозитными средствами.

Помимо прочего, специалисты банка обсудили с учениками, как можно сберечь заработанные деньги и почему необходимо вовремя платить по счетам. По результатам соревнования выявили лучшую команду, которая получила памятный сувенир от «Запсибкомбанка». «Полученные в ходе проведения мероприятия навыки обязательно принесут ребятам пользу в перспективе и будут стимулировать их стремление достигать поставленных целей», — отметил директор дополнительного офиса № 69 «Ново-Уренгойский» Жанна Маевская.

Ксения Томашова
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