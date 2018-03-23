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23 марта 2018
Главные новости Москвы
15:20  23 марта 2018 0

Преемника Малахова на «Пусть говорят» подсидел топовый youtube-блогер

Соболев утверждает, что заменит БорисоваФото: Николай Соболев, Instagram
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Известный блогер Николай Соболев объявил себя новым ведущим скандально известного ток-шоу «Пусть говорят». Официальное заявление Соболев сделал на своей странице во «ВКонтакте».

«С понедельника передача „Пусть говорят“ выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку», — сообщил блогер. При этом он подчеркнул, что это было тайной. «Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Слив, который появился в интернете более двух месяцев назад, правдив на все 100%», — пояснил Соболев.

Источники «URA.RU» на «Первом канале» опровергли слова блогера. «Когда увидели эту „новость“ от господина Соболева, то очень долго смеялись. Очевидно, что это фейк», — отметил источник. По словам другого собеседника агентства, причин менять телеведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова нет: «Борисовым на канале очень гордятся, он сделал невероятное сальто, превратившись из новостного ведущего в высококлассного ведущего ток-шоу. Многие в это не верили, но у него получилось». Инсайдеры не исключают, что такой вброс от Соболева может быть выгоден бывшему ведущему «Пусть говорят» Андрею Малахову, чтобы его фамилия снова оказалась в информационной повестке. Связаться с Малаховым не удалось — его телефон отключен.

Ситуацию для «URA.RU» прокомментировали в пресс-службе «Первого канала». «Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды „Пусть говорят“, которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами», — заявили на телеканале.

Ток-шоу «Пусть говорят» имеет хороший рейтинг
Скрин: Медиаскоп

Отметим, после скандального ухода Малахова с «Первого канала» на «Россию 1» его шоу значительно уступает программе, которую ведет заменивший его Борисов. «Пусть говорят» с Борисовым входит в топ-20 самых популярных телепрограмм. Об этом можно судить по итоговым рейтингам 2017 года, которые есть в распоряжении редакции. Напомним, ток-шоу «Пусть говорят» выходит в эфир с 2001 года. Ранее оно называлась «Большая стирка» и «Пять вечеров». Его бессменным ведущим был Андрей Малахов. С лета 2017 года его заменил бывший ведущий новостей «Первого канала» Дмитрий Борисов. Такое решение руководство канала приняло после ухода Малахова на «Россию 1», передает портал «Дни.ру».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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