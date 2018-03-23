Москвич судится с букмекерской конторой, «зажавшей» выигрыш в полмиллиона

20:46 23 марта 2018 1

Москвич столкнулся с несправедливостью индустрии азартных игр Фото: Rob DiCaterino/Flickr

Житель Москвы Галуст Хачатрян подал в суд на букмекерскую контору, отказавшуюся выдать ему выигрыш в 500 тысяч рублей. Организаторы азартного заведения объяснили небывалое везение клиента технической ошибкой.

По словам Хачатряна, полмиллиона рублей он выиграл в середине января. Свидетелями его триумфа были не только сотрудники букмекерской конторы, но и другие игроки. Победитель решил не забирать деньги сразу, а вернуться утром вместе с родственниками. Однако в выдаче средств ему отказали. На следующий день мужчине сообщили, что его выигрыш — результат технической ошибки. Сам Хачатран утверждает, что этого произойти не могло, поскольку все соседние игровые автоматы в этот момент были исправны.

«Я понял, что меня и других дурачков просто обманывают. Мне стало очень обидно. Адвокат считает, что я имею полное право не только на выигрыш, но и на возмещение морального ущерба. А по-хорошему, надо закрывать всю сеть этих заведений, раз с нами так поступают. Мы им носим деньги, а наши выигрыши они считают „технической ошибкой“», — цитирует Хачатряна Nation News.

Помимо потери средств, у жертвы недобросовестной конторы начались проблемы со здоровьем. По его признанию, он даже обращался в больницу из-за сердечного приступа.