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26 марта 2018
12:55  26 марта 2018 2

Глава МЧС помешал Тулееву приехать на место пожара в Кемерово

Тулеев Аман, тулеев аман
В пожаре погибла родственница Амана ТулееваФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Губернатор Кузбасса Аман Тулеев отказался от приезда на место страшного пожара в Кемерово из-за просьбы главы МЧС Владимира Пучкова. Руководитель чрезвычайного ведомства посчитал, что присутствие высокопоставленных чиновников в зоне ликвидации ЧП осложнит работу спасателей.

«На брифинге в областной администрации Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе», — рассказала руководитель пресс-служба администрации Кемерово Лариса Деменева радиостанции «Говорит Москва».

Новость по теме
Тулеев отказался объяснить свое отсутствие на месте пожара в Кемерово

Тулеев и его заместитель по вопросам здравоохранения Валерий Цой прибыли в оперативный штаб только утром 26 марта, на следующий день после трагедии. На вопрос, почему его не было столько времени глава региона отвечать не стал, передавали VSE42.ru.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. По уточненным данным, количество погибших увеличилось до 53, десятки посетителей торгового центра до сих числятся пропавшими без вести. Сотрудники МЧС продолжают обследование выгоревших помещений, но поисковые работы затруднены из-за сильного задымления и скопления отравляющих газов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Точные причины возникновения пожара пока неизвестны. В качествe приоритетной версии рассматривается неисправность электросетей, которые могли быть установлены с серьезными нарушениями. «Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — приводит слова официального представителя СКР Светланы Петренко «Национальная служба новостей». Помимо этого не исключается, что возгорание могло возникнуть в результате поджога.

Сергей Макеев
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