Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове

21:12 29 марта 2018 0

Владимир Путин прилетал в Кемерово 27 марта после произошедшей трагедии Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему Владимир Путин не вышел к участникам митинга в Кемерове. Он назвал главу государства прагматичным политиком.

«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют… Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — пояснил Песков, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». По словам пресс-секретаря, «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», сообщала «Национальная служба новостей». Там он возложил цветы у мемориала в память о погибших, а также встретился с инициативной группой жителей города и представителями власти.