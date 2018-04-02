17:51 02 апреля 2018 1

Партии надеются, что их поезд в теме выборов мэра еще не ушел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судьба всенародных выборов мэра Екатеринбурга не будет решена на заседании Заксобрания во вторник, 3 апреля. В этом уверены представители четырех партий, собиравшие в понедельник, 2 апреля, пресс-конференцию для обозначения своей единой позиции.

«Состоялось уникальное событие: представители парламентской оппозиции заявили об объединении усилий в борьбе за сохранение выборов мэра Екатеринбурга. Прямо на пресс-конференции был подписан альтернативный законопроект и представлен опросный лист, с помощью которого наши активисты опросят десятки тысяч жителей города, выяснив, какую же систему управления они на самом деле предпочитают», — написал на своей странице в Facebook первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Вместе с Ивачевым в пресс-конференции участвовали лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Андрей Жуковский, депутаты екатеринбургской гордумы от ЛДПР Михаил Вечкензин и его коллега от партии «Гражданская платформа» Константин Киселев. Последний признался, что партийцы не считают свои действия в последний день перед решающим заседанием серьезным опозданием.

«Да, завтра может быть принят закон о смене системы. Но далее это запускает необходимость внесения изменений в устав и, как следствие, назначение публичных слушаний, чтобы внести эти изменения. [Мэр Екатеринбурга Евгений] Ройзман их назначать точно не будет. Там совершенно точно будут вопросы выбора помещений и организации. Снова под слушания, думаю, отведут ККТ „Космос“. Слушания пройдут, все поступит в Думу. В какой форме зайдет на комиссию — неизвестно, бывало, что мы меняли формулировки на те, которые были приняты на публичных слушаниях. Ну, и дальше, предположим, они набрали две трети голосов — Ройзман-то, я уверен, подписывать откажется. Так что это будет долгий процесс, скандал на скандале и повестка, в которой город проживет до самых сентябрьских выборов», — уверен Киселев.

Представители партий не исключают, что свою работу среди горожан начнут уже сегодня на митинге за сохранение прямых всенародных выборов, который пройдет в Екатеринбурге, на площади Обороны.

Политологи, однако, считают действия партийцев в отношении выборов мэра лукавством. «Это все сотрясение воздуха, не более того. Окончательное решение примут депутаты Заксобрания, а все остальное не более чем пиар-раскрутка — собственная и обманчивого тезиса, игры словами „мэр —глава города — глава администрации“. Все это запутывает людей, которые и без того ничего не понимают в нынешней системе. В 2012 году уже никакого мэра не было, но в бурную кампанию Ройзмана этот тезис использовали и некоторые участники этого процесса поверили в сказки, которые сами и сочинили. Где все эти защитники были пять лет, почему не выступили с таким законопроектом раньше? Система, которую они пытаются сохранить, удерживает на своем посту декоративного мэра, который ничего не решает, а смысла держаться за эту декорацию я не вижу», — объяснил руководитель уральского отделения «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин.