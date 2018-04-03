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03 апреля 2018
14:30  03 апреля 2018 1

Надписи с пожеланиями счастья от Тулеева исчезли с кемеровских автобусов

Автобусы были куплены по губернаторской программеФото: НГС. Кемерово
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Надписи с пожеланиями от бывшего губернатора Кемеровской области убрали с городского транспорта. Еще в минувшее воскресенье, в день отставки Амана Тулеева, они были на своих местах.

На большом количестве автобусов и маршруток в Кемерово еще недавно были обращения Тулеева к горожанам, сообщает портал flashsiberia.com. «Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев», «Уважаемые земляки! Здоровья Вам и удачи! Губернатор области А.Г. Тулеев», — значилось на них. При этом автобусы с надписями были приобретены по губернаторской программе, действовавшей по всему Кузбассу. Теперь же от надписей не осталось и следа.

Напомним, экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку в минувшее воскресенье, 1 апреля. Соответствующее прошение он написал после беседы с главой СК России Александром Бастрыкиным, сообщало «Федеральное агентство новостей». К такому шагу его подтолкнули протестные настроения, возникшие после трагедии в кемеровском торговом центре, где при пожаре погибли 64 человека. Как считают политологи, Тулеев крайне неудачно завершил свою политическую карьеру и в то же время создал прецедент, покинув свой пост под давлением общественности.

Дарья Корчак
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