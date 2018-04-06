Стало известно, кто сменит отправленного в отставку Задорина

Вместо генерал-лейтенанта Валерия Задорина, который указом президента Путина отправлен в отставку, СКР по Свердловской области временно возглавит полковник Михаил Бусылко. Об этом сообщили «URA.RU» в свердловском управлении СК РФ.
«Валерий Юрьевич Задорин освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления — первый заместитель руководителя СУ полковник юстиции Михаил Вячеславович Бусылко», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Бусылко возглавит ведомство второй раз за последние месяцы. В ноябре 2017-го как первый заместитель он уже возглавлял следственное управление, пока Валерий Задорин был в отпуске. Уже тогда появились разговоры о том, что Задорин может не вернуться на службу. Но эти прогнозы не сбылись.
Серьезно положение Задорина пошатнулось летом 2017 года после скандала с «борзым» директором из Нижнего Тагила. Он тогда временно отстранялся от работы. Рабочие нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов сообщили президенту Владимиру Путину о том, что их 34-летний директор Денис Кокорин не платит зарплату с августа 2016 года. Кокорин задолжал людям 13,3 млн рублей, однако платить отказывался и однажды, по словам рабочих, даже добавил: «Пока президент лично не обратится — зарплату никто не получит». Получив обращение от рабочих, президент удивился, «откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям». Вскоре Кокорин был арестован и попал под следствие, а рабочие получили зарплату. Задорин был обвинен в бездействии, поскольку знал о ситуации на заводе, но не принял меры, тогда руководителя свердловского СК отстранили от работы на время служебной проверки.