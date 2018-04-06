21:16 06 апреля 2018 0

Utair решила играть на образах, понятных для всех россиян Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Авиакомпания Utair запустила маркетинговую кампанию, символами которой стали советские хрущевки. Видавшие виды дома, часто ассоциируемые с неблагополучными районами российских мегаполисов, изображены на рекламных баннерах, а также на главной странице официального сайта авиакомпании. Перевозчик выбрал для PR-хода слоган «Туда, где вас ждут».

По оценкам экспертов брендингового агентства IKON BC, Utair при коммуникации с аудиторией решила оперировать понятными всем визуальными образами «своего и родного». Для Москвы — это реновация, в регионах — хрущевки.

«Как минимум, рекламная кампания приобретет какую-то вирусную составляющую, о ней будут говорить, за счет чего будет привлечена дополнительная аудитория earned media (квинтэссенция того, что думают о бренде потребители — ред.). Но стоит ли так рисковать? Сложный вопрос. Кампания ломает общепринятую концепцию рекламы авиалиний: счастливые люди в путешествии, красивые стюардессы, романтика и блеск. Если цель кампании была привлечь новую аудиторию, то вопрос спорный. Если обеспечить охват — думаю да, все удачно. Но есть в кампании что-то „человеческое“: повседневность большинства россиян, в которой ждут», — прокомментировал для «URA.RU» исполнительный креативный директор IKON BC Евгений Куприенко.

Так выглядит главная страница сайта авиакомпании

Получить оперативный комментарий Utair на момент подготовки материала не удалось. В адрес компании направлен информационный запрос.

Utair принадлежит администрациям Тюменской области и ХМАО-Югры. Регионы вошли в уставный капитал предприятия в 2015 году, заплатив из бюджета 14 миллиардов рублей. Перевозчик находился в глубоком кризисе, задолжав своим кредиторам свыше 80 миллиардов. Бывшие контрагенты в суде добивались банкротства компании.

Сейчас Utair расширяет зону своего присутствия. Открывает новые направления и закупает самолеты для авиапарка.