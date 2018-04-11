16:45 11 апреля 2018 0

Изменившаяся Бабкина не понравилась фанатам ФОТО: Надежда Бабкина, Instagram

Известная российская певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фотографию в народном костюме. Поклонники не узнали «казачку Надю», они посчитали, что пластические операции испортили лицо певицы.

На снимке певица дает интервью после участия в ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». На Бабкиной яркий сценический грим и костюм. Фото вызвало бурю эмоций среди фанатов певицы. «Боже, что с ней случилось?», «Что ж так ее разнесло-то?», «Стала похожа на Борю Моисеева. Видимо, один хирург у всех наших „живых мертвецов“!», «Не фотографируйтесь, пожалуйста, больше близко!», «Типичная „бабка“ на пенсии! Молодильные яблочки закончились!» — высказались подписчики. Пользователи давно обращают внимание на изменения во внешности 68-летней Бабкиной. Поклонники отмечают, что певица злоупотреляет услугами пластических хирургов, уточняют «Дни.ру».

Как ранее писало «URA.RU», компания «Transparency International — Россия» обвинила Надежду Бабкину и ряд других известных деятелей культуры в заключении сделок с собой. Выяснилось, что худруки оформляют контракты по обслуживанию трупп на свои ИП, а вся система финансирования московских театров пронизана конфликтами интересов.