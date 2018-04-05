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05 апреля 2018
16:10  05 апреля 2018 0

Бастрыкин отправил своего зама в Челябинск

Лазутов будет принимать граждан по предварительной записиФото: сайт СК РФ

Заместитель председателя СК РФ Александра Бастрыкина, генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов, 11 апреля проведет личный прием граждан в Челябинске. Прием будет осуществляться в здании следственного управления СК РФ по Челябинской области, расположенном на ул. Свободы, 40. Запись уже открыта, рассказали в региональном ведомстве.

Лазутов с 10:00 по местному времени выслушает жалобы и обращения граждан по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, подведомственных органам СК. Также зампредседателя примет обращения, содержащие сведения о признаках преступлений, подследственных ведомству.

Записаться на личный прием Лазутова можно по телефонам: 8 (351) 728-58-20, 728-58-19, 728-57-15. Запись будет осуществляться 5 апреля, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, 6 апреля — с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45, 9 апреля — с 9:00 до 13:00. Во внерабочее время и выходные дни — по телефону 8 (351) 728-57-01. На личном приеме нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц — доверенность. Помимо этого, гражданам необходимо при себе иметь обращение, отвечающее требованиям статьи «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Как сообщало «URA.RU», Лазутов проводил личный прием в Екатеринбурге 21 марта. Граждане могли встретиться с ним только по предварительной записи.

Ксения Томашова
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