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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:48  13 апреля 2018 0

СМИ назвали место работы Лаврова после отставки правительства

Всероссийский форум
Министр останется на своем постуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кадровых перестановок в Министерстве иностранных дел РФ после инаугурации президента не ожидается. Нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров сохранит свою должность в новом правительстве минимум на 2-3 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

Лавров находится на этой должности на протяжении 14 лет. Ранее ходили слухи о возможной отставке 68-летнего министра, который якобы устал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения и призвал «не обращать внимания на спекуляции», писало «URA.RU». Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала тогда такую информацию «элементами гаденькой провокации».

Ранее Сергей Лавров и сам высказывался насчет планов после президентских выборов 2018 года. По информации «Федерального агентства новостей», министр сказал, что не планирует заниматься чем-то кроме обеспечения максимально эффективной работы российского МИД.

Ксения Томашова
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