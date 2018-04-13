СМИ назвали место работы Лаврова после отставки правительства

07:48 13 апреля 2018 0

Министр останется на своем посту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кадровых перестановок в Министерстве иностранных дел РФ после инаугурации президента не ожидается. Нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров сохранит свою должность в новом правительстве минимум на 2-3 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

Лавров находится на этой должности на протяжении 14 лет. Ранее ходили слухи о возможной отставке 68-летнего министра, который якобы устал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения и призвал «не обращать внимания на спекуляции», писало «URA.RU». Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала тогда такую информацию «элементами гаденькой провокации».

Ранее Сергей Лавров и сам высказывался насчет планов после президентских выборов 2018 года. По информации «Федерального агентства новостей», министр сказал, что не планирует заниматься чем-то кроме обеспечения максимально эффективной работы российского МИД.