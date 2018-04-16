{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
16:57  16 апреля 2018 3

Губернатор Комарова готовится к приезду Башара Асада в ХМАО

Визит Асада в ХМАО может пройти без публичных мероприятийФото: Kremlin.Ru

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о своих впечатлениях после поездки в Сирию и встрече с президентом Арабской Сирийской Республики Башаром Асадом. Брифинг, посвященный визиту делегации РФ в Сирию, состоялся в понедельник, 16 апреля, в Ханты-Мансийске.

По словам Натальи Комаровой, несмотря на военные действия, которые проходят в государстве, за время всей поездки она чувствовала себя в безопасности, а самое запоминающееся впечатление оставила встреча с сирийскими школьниками.

Также губернатор добавил, что лично пригласил Асада в ХМАО. «Как вежливый человек, как любой югорчанин, я внесла это приглашение. Хочу отметить, что, действительно, президент Сирийской Арабской Республики очень живо отреагировал. Он готов к такой поездке, осталось только подготовиться», — комментирует глава региона. Также Комарова добавила, что визит Асада в ХМАО может пройти без официальных публичных мероприятий и носить исключительного частный характер.

Новость по теме
После встречи с Асадом Комарова заключила договор с сирийской провинцией

Губернатор подчеркивает, что встреча с президентом Сирии оставила сильные впечатления, которые она еще не может «разложить по полочкам». Стоит отметить, что в качестве сувенира глава ХМАО привезла несколько найденных ею в Сирии гильз. Она планирует передать их в музей Нижневартовска.

Как ранее сообщало «URA.RU», губернатор Комарова в составе российской делегации побывала в Сирии. Там она заключила договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Речь идет об установлении прямых связей между компаниями, создании совместных предприятий и представительств, организации ярмарок, выставок и других мероприятий. За время рабочей поездки Комаровой по Сирии была нанесена серия воздушных ударов армией США и ее союзников.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров