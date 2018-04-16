Губернатор Комарова готовится к приезду Башара Асада в ХМАО

16:57 16 апреля 2018 3

Визит Асада в ХМАО может пройти без публичных мероприятий Фото: Kremlin.Ru

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о своих впечатлениях после поездки в Сирию и встрече с президентом Арабской Сирийской Республики Башаром Асадом. Брифинг, посвященный визиту делегации РФ в Сирию, состоялся в понедельник, 16 апреля, в Ханты-Мансийске.

По словам Натальи Комаровой, несмотря на военные действия, которые проходят в государстве, за время всей поездки она чувствовала себя в безопасности, а самое запоминающееся впечатление оставила встреча с сирийскими школьниками.

Также губернатор добавил, что лично пригласил Асада в ХМАО. «Как вежливый человек, как любой югорчанин, я внесла это приглашение. Хочу отметить, что, действительно, президент Сирийской Арабской Республики очень живо отреагировал. Он готов к такой поездке, осталось только подготовиться», — комментирует глава региона. Также Комарова добавила, что визит Асада в ХМАО может пройти без официальных публичных мероприятий и носить исключительного частный характер.

Губернатор подчеркивает, что встреча с президентом Сирии оставила сильные впечатления, которые она еще не может «разложить по полочкам». Стоит отметить, что в качестве сувенира глава ХМАО привезла несколько найденных ею в Сирии гильз. Она планирует передать их в музей Нижневартовска.

Как ранее сообщало «URA.RU», губернатор Комарова в составе российской делегации побывала в Сирии. Там она заключила договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Речь идет об установлении прямых связей между компаниями, создании совместных предприятий и представительств, организации ярмарок, выставок и других мероприятий. За время рабочей поездки Комаровой по Сирии была нанесена серия воздушных ударов армией США и ее союзников.