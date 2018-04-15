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15 апреля 2018
14 апреля 2018
13 апреля 2018
12 апреля 2018
15:35  15 апреля 2018 0

Асад приедет в ХМАО с ответным визитом

О даты приезда лидера Сирии в Югру пока не сообщаетсяФОТО: Wikipedia.org
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Железняк по итогам встречи российской делегации с сирийскими властями.

«Я был бы очень рад посетить ваш регион», — процитировал Железняк слова Асада, обращенные к губернатору Югры Наталье Комаровой. Президент Сирии отметил, что хотел бы получше узнать регион и его жителей, сообщает ТАСС.

Напомним, что российская делегация во главе с координатором группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным находится в Дамаске с 13 апреля. Ранее представители РФ посетили Хомс и Пальмиру.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Наталья Комарова в составе российской делегации приехала в Сирию. Там она заключила договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс. Речь идет об установлении прямых связей между компаниями, создании совместных предприятий и представительств, организации ярмарок, выставок и других мероприятиий.

Сергей Макеев
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