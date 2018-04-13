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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
10:27  13 апреля 2018 2

Сирийские дети получили подарки от губернатора Комаровой. ФОТО

Наталья Комарова вручила школьные принадлежности сирийским детямФото: пресс-центр правительства ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова вручила подарки школьникам сирийской провинции Хомс. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Глава Югры входит в состав российской делегации в Сирии, и является там единственным губернатором. Представители России посетили Центр социальной защиты и вручили подарки школьникам провинции Хомс. Это учреждение находится в квартале Аль-Ваэр — он последним в Хомсе был освобожден от боевиков благодаря усилиям российских военнослужащих.

Фото: пресс-центр правительства ХМАО

«Наша делегация сегодня передала проживающим в Центре социальной защиты школьные принадлежности, собранные жителями Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Она отметила, что среди получивших сувениры есть дети беженцев и сдавшихся боевиков.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Сирии российская делегация запланировала несколько встреч, в том числе с президентом Башаром Асадом. Представители России также планировали посетить промышленные предприятия Сирии. Губернатор ХМАО Наталья Комарова уже подписала договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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