Губернатор Югры Наталья Комарова вручила подарки школьникам сирийской провинции Хомс. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Глава Югры входит в состав российской делегации в Сирии, и является там единственным губернатором. Представители России посетили Центр социальной защиты и вручили подарки школьникам провинции Хомс. Это учреждение находится в квартале Аль-Ваэр — он последним в Хомсе был освобожден от боевиков благодаря усилиям российских военнослужащих.
«Наша делегация сегодня передала проживающим в Центре социальной защиты школьные принадлежности, собранные жителями Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Она отметила, что среди получивших сувениры есть дети беженцев и сдавшихся боевиков.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Сирии российская делегация запланировала несколько встреч, в том числе с президентом Башаром Асадом. Представители России также планировали посетить промышленные предприятия Сирии. Губернатор ХМАО Наталья Комарова уже подписала договор об экономическом партнерстве региона с сирийской провинцией Хомс.