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14 апреля 2018
13:33  14 апреля 2018 0

Губернатор Комарова из Сирии рассказала о бомбежках. «Нас разбудили звуки разрывов»

Комарова пообщалась с сирийскими детьмиФото: департамент общественных связей ХМАО
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает работу в Сирии, несмотря на ракетные удары, которые организовали военные силы США, Британии и Франции. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных связей ХМАО.

«Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо», — рассказала глава региона. По словам Комаровой, российская делегация продолжит работать по ранее согласованный программе. Так, сегодня с утра представители делегации посетили города в Восточной Гуте, ранее освобожденные от террористов.

Комарова отметила, что своими глазами видела разрушения. При этом, по мнению губернатора, обстановку в регионе можно назвать спокойной для того, чтобы там смогли работать инспекторы ОЗХО. Они должны ответить на вопрос, применялось ли в Восточной Гуте химическое оружие.

Как ранее писало «URA.RU», Комарова находится в Сирии в рамках рабочей поездки. Она уже подписала договор об экономическом партнерстве Югры с провинцией Хомс, а также подарила сирийским детям подарки.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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