Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает работу в Сирии, несмотря на ракетные удары, которые организовали военные силы США, Британии и Франции. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных связей ХМАО.
«Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо», — рассказала глава региона. По словам Комаровой, российская делегация продолжит работать по ранее согласованный программе. Так, сегодня с утра представители делегации посетили города в Восточной Гуте, ранее освобожденные от террористов.
Комарова отметила, что своими глазами видела разрушения. При этом, по мнению губернатора, обстановку в регионе можно назвать спокойной для того, чтобы там смогли работать инспекторы ОЗХО. Они должны ответить на вопрос, применялось ли в Восточной Гуте химическое оружие.
Как ранее писало «URA.RU», Комарова находится в Сирии в рамках рабочей поездки. Она уже подписала договор об экономическом партнерстве Югры с провинцией Хомс, а также подарила сирийским детям подарки.