После встречи с Асадом Комарова собирает всех мэров ХМАО на серьезный разговор

12:49 17 апреля 2018 0

Важное совещание губернатор проведет в режиме ВКС из Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Через сутки после прибытия из Сирии губернатор ХМАО Наталья Комарова снова уезжает в рабочую поездку, но уже по региону. Об этом 17 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО — Югры, 17 апреля, во вторник, глава региона проведет в Нижневартовске, где даст старт международной патриотической акции «Победа — одна на всех», которая представляет из себя автопробег через Казахстан и Кыргызстан с финишированием в Ханты-Мансийске 9 мая.Также губернатор встретится с представителями поисковых отрядов ХМАО и передаст им привезенные из Сирии гильзы и осколки снарядов.

В завершение рабочего дня Комарова в режиме видеоконференции проведет совет по развитию местного самоуправления. Стоит отметить, что обязательное участие в совете примут мэры всех 22 муниципалитетов ХМАО.

Стоит отметить, что 15 апреля Наталья Комарова вернулась из Сирии, где лично пригласила Башара Асада посетить северный регион РФ. По ее словам, президент Сирийской Арабской Республики очень живо отреагировал на приглашение.