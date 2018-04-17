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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:38  17 апреля 2018 0

Екатеринбуржец пожаловался прокурору на священника, которому разрешили сравнивать Ленина с Гитлером

Рябчевский требует привлечь служителя РПЦ к ответственностиФото: Николай Рябчевский, facebook

В Екатеринбурге полковник в отставке Николай Рябчевский написал письмо прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. Поводом послужили оскорбительные высказывания священника РПЦ Евгения Попиченко в адрес Ленина. Рябчевский просит проверить слова священника на экстремизм.

«Руководствуясь положениями статьи 33 Конституции РФ, прошу дать правовую оценку приводимому ниже публичному высказыванию должностного лица Екатеринбургской епархии РПЦ — настоятеля собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоирея Евгения Попиченко — на предмет соответствия высказываний протоирея положениям части 1, статьи 282 УК РФ: (для нашего случая) возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии, а равно принадлежности к социальной группе служителей РПЦ» — написал Николай Рябчевский в заявлении, которое он опубликовал на своей странице в Faceboоk.

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Рябчевский отреагировал на слова Попиченко, приведенные в статье в «Православной газете», который уравнял Ленина и Гитлера. «Провоцирующие высказывания протоирея Попиченко глубоко оскорбили мои честь и достоинство, внесли в мою душу неприязнь и вражду к служителям православной церкви, — написал Рябчевский. — Вспомним, как строго были наказаны распущенные „пусирайки“ — девицы из „взвода лейтенанта Собчак “ — за оскорбление чувств верующих. Я пытаюсь защитить не только верующих, но и атеистов, сомневающихся в вере Христа, наконец, граждан России, исповедующих ислам, буддизм и другие вероисповедания».

Заявитель считает, что «в условиях широкоформатной идеологической войны, объявленной нашей стране странами Евросоюза и США, по-своему переписывающих историю, навязывающих нашему народу враждебную идею — приравнять советский строй с нацистским режимом Гитлера, провоцирующие высказывания священника Русской православной церкви Евгения Попиченко, в унисон англосаксам публично усиливают опасную русофобскую идею.

В пресс-службе Прокуратуры Свердловской области сообщили «URA.RU», что на регистрацию заявления уходит три дня. Пока никакой информации нет.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Рябчевский обращался с иском в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Однако суд отказал пенсионеру в иске и встал на сторону священника.

Александр Лукманов
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