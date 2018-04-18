Собак, которые загрызли родственника Юрия Лозы, отстрелили

18:08 18 апреля 2018 0

Отстреленных собак проверили на бешенство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стаю собак, которая в Московской области загрызла насмерть мужа племянницы Юрия Лозы, истребил неизвестный. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии — главный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза.

По его словам, мужчина доставил шесть трупов собак в Терветуправление №1 Истринской ветеринарной станции для проверки на бешенство. «Кем были отстреляны собаки, гражданин не пояснил», — цитирует ветврача агентство «Москва». Ереза добавил, что антигенов вируса в крови животных не обнаружили — они были здоровы.

В Истринском районе Подмосковья 11 марта стая бродячих собак загрызла 19-летнего родственника Юрия Лозы. У него осталась беременная жена. В этот же день двумя часами ранее животные сильно покусали женщину, но ее спас от смерти прохожий, отогнав собак, напоминает «URA.RU».