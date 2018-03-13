16:03 13 марта 2018 0

Артист шокирован тем, что собак-людоедов хотят отпустить Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Певец Юрий Лоза рассказал подробности о гибели мужа своей племянницы. Оказалось, что молодой человек не спасал женщину от стаи диких собак, но погиб в том же месте через два часа.

«Ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак её отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем, но это дела не меняет, ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлёк внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях», — сообщил артист на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что псов, которые «отведали человечинки», теперь отловят, чипируют и выпустят на свободу после проведения «воспитательных работ». «Это не юмор, так действительно хотят поступить», — пишет шокированный певец.

«У меня впереди съемка на „Первом канале“, а вчера телефон плавился от бесчисленных интервью. Многие рвались сделать материал на истерике моей племянницы, но я настоятельно советовал им оставить её в покое, ведь ей и без них всё надо как-то пережить. А сделать это трудно, скажем, когда звонят из соответствующих органов и спрашивают — какую часть тела взять для генетической экспертизы, если ни одного волоса на голове не осталось, так как собаки сняли с него скальп и практически съели лицо», — говорит Лоза.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Истринском районе в Подмосковье. У погибшего осталась беременная жена, напоминает сайт argumenti.ru.