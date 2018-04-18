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18 апреля 2018
20:28  18 апреля 2018 3

Прилепин назвал рецепт победы в Донбассе. «Рыжий демон должен уйти в отпуск»

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, прилепин захар, съезд кпрф
Кажется, «рыжим демоном» Трампа еще не называлиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Война в Донбассе завершится, если США хотя бы на пару недель прекратят вмешательство в ситуацию на Украине. Об этом заявил писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в Москве.

«Есть несколько игроков, включая этого рыжего демона (президента США Дональда Трампа), и они все одновременно играют в это. Какие тут могут быть рецепты. Если США уйдут на две недели в отпуск, тогда мы решим», — цитирует Прилепина издание «Свободная пресса».

Ранее писатель, ныне занимающий должность замкомандира батальона спецназа Донецкой народной республики, высмеял план главы МВД Украины Авакова по постепенному возвращению отколовшихся республик. Аваков предложил проводить выборы в украинские органы власти в муниципалитетах, куда могут быть введены миротворческие части. «„Голубые каски“ окажутся в качестве заложников украинских военных, потому что они их туда затягивают, чтобы решать свои проблемы. Это откровенная украинская разводка. Если миротворцы придут, то не для того, чтобы исполнять аваковские мечтания», — заявил Прилепин «Национальной службе новостей».

Владимир Васин
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