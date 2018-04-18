20:28 18 апреля 2018 3

Кажется, «рыжим демоном» Трампа еще не называли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Война в Донбассе завершится, если США хотя бы на пару недель прекратят вмешательство в ситуацию на Украине. Об этом заявил писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в Москве.

«Есть несколько игроков, включая этого рыжего демона (президента США Дональда Трампа), и они все одновременно играют в это. Какие тут могут быть рецепты. Если США уйдут на две недели в отпуск, тогда мы решим», — цитирует Прилепина издание «Свободная пресса».

Ранее писатель, ныне занимающий должность замкомандира батальона спецназа Донецкой народной республики, высмеял план главы МВД Украины Авакова по постепенному возвращению отколовшихся республик. Аваков предложил проводить выборы в украинские органы власти в муниципалитетах, куда могут быть введены миротворческие части. «„Голубые каски“ окажутся в качестве заложников украинских военных, потому что они их туда затягивают, чтобы решать свои проблемы. Это откровенная украинская разводка. Если миротворцы придут, то не для того, чтобы исполнять аваковские мечтания», — заявил Прилепин «Национальной службе новостей».