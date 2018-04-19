Фанаты готовы платить 150 тысяч долларов за аренду жилья во время ЧМ-2018

Обеспеченные болельщики на время ЧМ-2018 планируют арендовать самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге в Подмосковье. Краткосрочная аренда элитной недвижимости интересует гостей чемпионата из стран Ближнего Востока и ряда российских регионов.
Несколько иностранных клиентов арендовали дома в Подмосковье на июнь—июль по цене от 70 до 150 тысяч долларов, пишет «Коммерсант». Их заинтересовали здания со средней площадью 2 тысячи квадратных метров в районе Рублево-Успенского шоссе. «Арендаторы планируют приехать в Москву с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет», — пояснил такой выбор замдиректора департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Олег Михайлик.
Болельщики, которые планируют арендовать элитную недвижимость, чаще всего намерены заселиться туда группой в 10-20 человек. Однако это неприемлемо для собственников дорогих квартир непосредственно в Москве, так как они опасаются за сохранность своего имущества. На рынке элитного жилья при этом есть небольшое количество предложений для сдачи именно в период чемпионата. Например, на Сколковском шоссе готовы сдать дом площадью 600 квадратных метров со ставкой аренды 600 тысяч рублей в сутки.
Интересно, что самые дорогие дома и квартиры в первую очередь собираются снимать фанаты, приезжающие на матчи из стран Ближнего Востока — представители монарших семей и крупные бизнесмены. То же самое касается болельщиков из обеспеченных российских регионов — Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Иркутской области и ряда стран СНГ.