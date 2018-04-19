Росгвардия взяла шефство над пермскими кадетами

Шефство над учащимися Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина возьмет Росгвардия. Соответствующее соглашение подписали полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, главнокомандующий войсками нацгвардии Виктор Золотов, а также губернатор Пермского края Максим Решетников.
Согласно бумаге, росгвардейцы будут помогать в военно-патриотическом воспитании ребят. Полпред президента в ПФО проконтролирует соблюдение законов и прав учащихся. А Пермский край, в свою очередь, создаст площадку для эффективного развития кадетского корпуса. «С этого момента войска Национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно здесь, именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, которые профессионально несколько лет готовились, которые были нацелены именно на такую профессиональную военную службу», — заявил Бабич, сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
Директор нацгвардии РФ отметил, что в любой сфере деятельности будущее за профессионалами и именно такой подготовке следует уделять особое внимание. Золотов отметил, что в настоящее время увеличиваются наборы курсантов и слушателей по всей России. Глава Прикамья пояснил, насколько важно закончить строительство комфортного кадетского корпуса в текущем году. «Эта пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство учебного корпуса, реконструкцию инженерных сетей. Конечно, есть идеи, каким образом продолжить улучшение условий пребывания здесь кадетов», — отметил Решетников.
В настоящее время строительство кадетского корпуса идет по плану. По данным краевого минстроя, завершены работы по автоматизации и электрификации установок очистки воды, реконструированы трансформаторные подстанции, перекладываются теплосети и водоснабжение. Благоустраивается прилегающая территория. Отметим, что пермский кадетский корпус имени Кузьмина является уникальным образовательным учреждением, которое имеет военно-научную направленность.