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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:36  20 апреля 2018 0

Известная бьюти-блогерша превратила съемную квартиру в гадюшник. ФОТО

Девушка живет вместе с домашними питомцами, но не убирает за нимиФото: okaylaaa, Instagram, соцсети

Популярная бьюти-блогерша Кайла Дженкинс задолжала хозяевам квартиры, которую арендовала, почти 10 тысяч фунтов стерлингов (более 860 тысяч рублей). Помимо прочего, девушка оставила после себя жилище в ужасающем антисанитарном состоянии. На это пожаловались владельцы жилья.

Хозяева рассказали, что Дженкинс, по-видимому, не прибирала за своими домашними питомцами: повсюду лежали собачьи экскременты, а половики и шторы оказались пропитаны собачьей мочой. Как пишут argumenti.ru, матрас и постельное белье были испачканы косметикой, а задний двор завален переполненными мусорными пакетами.

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Семья оценила ущерб от такой квартирантки в тысячу фунтов стерлингов, которые придется отдать клининговой компании. Хозяева хотели спросить эту сумму с блогерши, однако ее представитель пояснила, что у находящейся в депрессии Дженкинс проблемы с деньгами, и извинилась.

Кайла Дженкинс — автор youtube-канала Okaylaa, на который подписано более 600 тысяч пользователей. Арендодатель оскорбилась тем, что девушка зарабатывает, используя в качестве декораций ее жилье, однако не платит за аренду и держит квартиру в ужасном состоянии.

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Ксения Томашова
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